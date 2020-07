La Juve donne des nouvelles de Dybala

En première période de la rencontre de Serie A contre la Sampdoria, Maurizio Sarri a perdu à la fois Danilo et Paulo Dybala. De quoi inquiéter les supporters à l'approche de la Ligue des champions.

Dybala est particulièrement l'un des éléments les plus importants de la Juve cette saison et son absence contre Lyon, en plus de celle de Douglas Costa, pourrait être un problème.

La Juve a donné des nouvelles de son numéro 10 ce lundi sans trop en dire sur son temps d'indisponibilité. Le club a dévoilé que l'Argentin souffrait d'une élongation de la cuisse gauche.

La blessure de Dybala sera évaluée tous les jours mais sa durée d'indisponibilité n'a pas été communiquée. C'est en revanche moins grave pour Danilo, pour qui les examens passés ne montreraient rien de négatif.