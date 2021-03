La Juve fera de Ronaldo le capitaine pour qu'il reste

Les semaines passent et l'avenir de Cristiano Ronaldo est de plus en plus incertain. La Juventus tente de convaincre le joueur portugais de rester dans l'équipe, mais de plus en plus de voix le voient partir.

Après que, depuis l'Espagne, on a parlé d'une offre du Real Madrid qui le ramènerait chez les Merengues, l'équipe bianconero veut rattacher Cristiano Ronaldo par des gestes.

'Tuttosport' affirme que Giorgio Chiellini va partir au mercato d'hiver et que, par conséquent, la Juve cherche un nouveau capitaine. Cela pourrait être Cristiano Ronaldo, à condition qu'il reste dans l'équipe.

Le vestiaire reconnaîtrait ainsi le leadership du Portugais au sein de l'équipe, également sur le terrain, dans ce qui serait une étape naturelle de son intégration.

Cependant, Cristiano Ronaldo n'est pas le seul candidat pour reprendre le brassard de capitaine de Chiellini. La Juventus mise également sur l'avenir et Matthijs de Ligt est l'autre candidat pour porter le brassard.