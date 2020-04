La Juve n'est pas seule sur Harry Kane

Blessé et forfait pour la fin de saison, Harry Kane a récemment défrayé la chronique en Angleterre en indiquant qu'il pourrait quitter Tottenham si les Spurs faisaient preuve d'un manque d'ambition sur le terrain comme sur les marchés.

Il n'en fallait pas plus pour mettre les plus grands clubs d'Europe en alerte selon le 'Daily Express'. D'après la publication britannique, Manchester City et le Real Madrid sont entrés dans la course pour Kane. Manchester United aurait décidé de son côté de faire marche arrière dans ce dossier.

Les médias italiens rapportaient ces dernières semaines un intérêt de la Juve... Il y a donc du beau monde. Pour rappel, les récents propos du buteur anglais ne laissaient guère place à l'équivoque sur ses velléités de départ : "Je suis un joueur ambitieux, je veux progresser. Je veux devenir meilleur et faire partie du top des joueurs."