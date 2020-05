La Juve pense à Jérémie Boga pour remplacer Douglas Costa

La Juventus prévoit plusieurs changements en vue de la saison prochaine et a l'intention de renforcer son effectif. Le club anglais a dans son viseur plusieurs joueurs, dont Boga, de Sassuolo.

Le jeune joueur pourrait ainsi occuper la place de Douglas Costa, qui avait posé ses valises à Turin contre 40 millions d'euros. Ce dernier avait disputé 47 rencontres, et avait été l'auteur de six buts et 13 passes décisives.

Sous contrat jusqu'en 2022, Costa a été titulaire à seulement huit reprises cette saison et se trouve plu que jamais sur le départ. La Vieille Dame pour sa part se dit prête à étudier toutes les offres qui arrivent sur son bureau.

Selon 'TuttoSport', Boga plaît aux dirigeants italien. L'attaquant, également convoité par le FC Barcelone et Chelsea, pourrait atterrir à Turin contre 35 millions d'euros.

Du haut de ses 23 ans, Boga a cette saison été l'auteur de huit buts, son meilleur registre pour l'heure.