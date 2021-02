La Juve veut associer Ronaldo à un autre talent portugais

Le Portugal peut avoir à la Juventus sa plus grande star et l'un de ses grands espoirs dans la même équipe. On parle de Cristiano Ronaldo et de Tomás Esteves, latéral droit.

'Tuttosport' rapporte que les bianconeri veulent obtenir le bijou portugais, actuellement prêté par Porto dans les rangs de Reading en Angleterre.

La difficulté qu'a la Juventus à défendre son titre, associée au niveau affiché par les deux équipes à Milan, poussent l'équipe de Pirlo à devoir se renforcer avant la saison prochaine.

Esteves est l'un des grands projets du football portugais. En effet, il a dépassé Cristiano Ronaldo comme le plus jeune joueur à faire ses débuts avec l'équipe nationale des moins de 21 ans de son pays.

Ainsi, l'équipe de Turin peut associer deux des grands joueurs du Portugal, l'un du passé, du présent et du futur, Cristiano Ronaldo, et un autre de l'avenir, Tomás Esteves.