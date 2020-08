La Juve veut faire baisser le prix de Thomas avec Douglas Costa

La Juventus travaille pour former une équipe à la hauteur des ambitions de Pirlo. Et parmi les joueurs désirés par le technicien italien, on retrouve Thomas Partey. Le milieu de terrain de l'Atlético est pisté par les plus grosses écuries européennes et dispose d'une clause s'élevant à 50 millions d'euros.

Durant ce Mercato, les 'Bianconeri' cherchent des alternatives à l'achat pur et dur, et grâce à sa pléthore de joueurs "indésirables", le club pourrait conclure de bonnes affaires comme cela a été le cas avec Arthur.

Désormais, la Juve pense pouvoir convaincre l'Atlético Madrid pour acquérir le Ghanéen en proposant aux 'Colchoneros' Douglas Costa qui semble avoir le profil pour rejoindre le club madrilène.

Selon 'Corriere dello Sport', Andrea Pirlo a fourni une liste de joueurs potentiellement "échangeables" parmi lesquels on retrouve Bernardeschi, Higauín ou encore Khedira.