La Juventus a 5 joueurs intouchables et CR7 n'en fait pas parti

La 'Gazzetta dello Sport' avance ce mardi que la Juventus compte cinq joueurs qu'elle considère intouchables et Cristiano Ronaldo n'en fait pas parti.

Cet été, selon le quotidien sportif transalpin, les Bianconeri admettent vendre n'importe quel élément de l'effectif, à l'exception de Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, Matthijs de Ligt, Arthur et Danilo. Tous les autres, tant que quelqu'un propose la bonne offre, sont négociables.

Avec Giorgio Chiellini et Gigi Buffon capables de mettre fin à leur carrière à la fin de l'année, la Juventus cherche à remodeler l'équipe après un an à oublier. L'équipe est tombée en huitièmes de finale des Champions et devrait, après 9 titres consécutifs en championnat, ceder le titre à l'Inter.

Bien que le directeur sportif, Fabio Paratici, ait déclaré que le club voulait continuer avec Cristiano Ronaldo, le Portugais a une autre année de contrat, la Juventus ne mettra pas d'obstacles si quelqu'un semble prêt à payer les 30 millions d'euros que CR7 gagne en salaires.

Si Ronaldo reste, ajoute la 'Gazzetta dello Sport', alors il est plus probable que le clubse penche sur la vente de Paulo Dybala, qui n'a pratiquement pas joué cette saison, en raison d'une série de blessures.