Cristiano et Sarri ne partiront pas cet été

Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus, a confirmé lundi, avant le match contre la Lazio, que le Portugais Cristiano Ronaldo et l'entraîneur Maurizio Sarri resteront à Turin la saison prochaine, tout en reconnaissant qu'il négocie la prolongation du bail de Dybala.

"Cristiano Ronaldo est très convaincu de rester avec nous, il veut rester à la Juventus. Dybala ? On parle fréquemment avec son entourage, nous sommes sur la même ligne et nous voulons qu'il continue avec nous", a-t-il déclaré à 'Sky Sport'.

"Je suis ici depuis 10 ans et depuis 9 ans, nous avons presque toujours été les premiers au classement. J'ai vécu 5 ans avec Massimilano Allegri (l'ancien coach, ndlr) et à chaque fois qu'il y a eu match nul, parfois même après les victoires, on a parlé de problèmes internes. On en rit maintenant. Maurizio Sarri sera sûrement le manager de la Juventus l'année prochaine."

Sarri peut être rassuré après ces propos.