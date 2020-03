La Juventus a fait un don de 300 000€ à la région de Piamonte !

Juventus a récolté plus de 340 000 millions d'euros, le club va faire don à la région de Piamonte, région la plus touchée par le COV-14 en Italie et Eruope.

Ce virus a déjà provoqué le décès de 1266 personnes en Italie et plus de 17000 infectés, c'est actuellement le pays le plus touché d'Europe.

En réalisant un don de 340 000 millions d'euros, les Bianconeri ont lancé au mieux leur cagnotte. C'est aussi le cas pour Miralem Pjanić, qui a offert près de 10 000 millions d'euros. Plus de 1100 personnes ont contribué à cette cagnotte.

En espérant que tous les grands clubs suivent l'exemple des équipes italiennes.