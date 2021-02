Alessio Tacchinardi, ancien milieu de terrain italien qui a représenté la Juventus entre 1994 et 2005, estime que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont "tout à perdre" lors du match à élimination directe de la Ligue des champions face au FC Porto.

"Ces matchs se jouent en 180 minutes et la Juventus a tout à perdre. Ils doivent être très prudents, il sera essentiel de marquer un but et Cuadrado est une grosse perte pour eux, car il a été un joueur clé", a commencé par souligner l'ancien international, s'adressant à 'Football Italia'. "Je connais très bien cette compétition, tout va commencer maintenant et, pour la gagner, elle doit être parfaite", a souligné Tacchinardi, pour qui "gagner la Ligue des champions, c'est comme gagner au loto".