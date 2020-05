La Juve annonce que Dybala est guÃ©ri du Covid-19

La Juventus l'a annoncé à l'instant sur son site officiel et ses réseaux sociaux, expliquant que Paulo Dybala avait effectué de nouveaux tests qui s'étaient avérés cette fois négatifs et qu'il n'était donc plus obligé de rester en quarantaine à son domicile.

Sur ses réseaux sociaux, l'Argentin a aussi partagé la bonne nouvelle : "Ma photo veut tout dire, je suis enfin guéri du Covid-19".

Le joueur avait été déclaré porteur asymptomatique du virus le 21 mars dernier, tout comme sa compagne, l'actrice et chanteuse Oriana Sabatini.

Récemment, l'attaquant de la Juventus a été testé positif au Covid-19 pour la quatrième fois en un mois et demi.

Daniele Rugani a été le premier joueur de Serie A à avoir contracté la maladie, engendrant l'interruption de la Serie A.

L'international français Blaise Matuidi avait également été touché sans développer de symptôme.