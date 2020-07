La Juventus craque pour Raúl Jiménez !

Après Zapata, Milik ou encore Lacazette, selon 'Tuttosport', la Juventus envisage de vendre Douglas Costa, peu convaincant et souvent blessé, afin de génerer de l'argent pour s'attacher les services de l'attaquant mexicain, Raúl Jiménez.

City et le PSG sont sur la piste du brésilien. De son côté, la Juventus, souhaite absolument un nouveau "9" pour remplacer Higuain et verrait Jiménez comme l'attaquant parfait pour soutenir Cristiano Ronaldo et Dybala.

L'attaquant de Wolverhampton (36 matches, 17 buts et 6 passes décisives en Premier League cette saison) serait une piste crédible. Il serait en Ligue des champions, dans une équipe plus compétitive. Seul hic ? les "Wolves" demanderaient 100 millions d'euros. On imagine bien la Juve négocier ce prix.