La Juventus donne des nouvelles de Giorgio Chiellini

Lors du huitième de finale aller de C1 entre le FC Porto et la Juvenuts (2-1), Andrea Pirlo n’a pas perdu que le match. Le vétéran Giorgio Chiellini (36 ans) est sorti sur blessure à la 35e minute, vraisemblablement touché au mollet droit.

Ce jeudi, la Vieille Dame a donné des nouvelles de son capitaine. "Giorgio Chiellini a subi ce matin des examens radiologiques à J-Medical qui ont exclu une blessure musculaire au mollet droit. Son état sera surveillé jour après jour", Toutefois, l'Italien pourrait être indisponible entre 10 à 15 jours.

