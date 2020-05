La Juventus en pole position pour Jorginho et Kaio Jorge

La Juventus a déjà quelques joueurs dans sa short-list pour le prochain mercato estival. Le club de la Lombardie serait déjà en négociations avancées pour deux joueurs.

Le premier est Kaio Jorge, joueur de Santos, selon 'Il Corriere dello Sport', et le second est l'un des plus grands souhaits de Sarri, Jorginho, un joueur de Chelsea.

Pour ce dernier, l'équipe italienne devra payer un total de 40 millions d'euros, selon une information de 'Daily Express'.

Quant à Kaio Jorge, ce serait Fabio Paratici lui-même, le directeur sportif de la Vieille Dame, qui aurait ciblé l'international brésilien de 18 ans seulement, un joueur qui est aussi sur les tablettes du Real Madrid.