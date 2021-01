La Juventus fait le travail contre la Sampdoria

La Juventus a battu la Sampdoria ce samedi à la Comunale Luigi Ferrari à Gênes 2-0, lors du match de la 20e journée de Serie A.

Morata se lance pour marqué et frappé mais elle est détourné par Federico Chiesa. L'ancien attaquant de la Fiorentina a inscrit son septième but (également six passes) cette saison. Une excellente ouverture de Cristiano Ronaldo permet à Cuadrado de remettre à Ramsey pour le break. La Juventus est troisième, avec 39 points, à 7 points du leader milanais, qui a encore un autre match à jouer. La Sampdoria est 10e, avec 26 points.