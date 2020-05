La Juventus met 13 joueurs en vente

Les dirigeants de la Juventus semblent avoir un plan précis pour le prochain mercato estival.

Dans son édition du jour, 'Tuttosport' cite Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Cristian Romero, Daniele Rugani, Luca Pellegrini, Adrien Rabiot, Miralem Pjanic, Rolando Mandragora, Stephy Mavididi, Gonzalo Higuain et Marko Pjaca.

Le FC Barcelone fait d'ailleurs partie des favoris pour récupérer le métronome bosnien.

Le tabloïd italien indique également que Federico Bernardeschi et Douglas Costa ne seront pas non plus retenus en cas d’offre(s) satisfaisante(s).

Décevants depuis leur arrivée, les deux ailiers seront en effet gentiment accompagnés vers la sortie si un prétendant débarque avec un ou des chèques compris entre 25 et 30 millions d'euros.