La Juventus perd patience avec Paulo Dybala

Sous contrat jusqu'en 2022, l'international argentin, Paulo Dybala, n'a toujours pas prolonger son contrat avec la Juventus. Le président de la Vieille Dame, espère toutefois que le joueur donnera des signes positifs :

"Il a déjà reçu une offre qui le place parmi les 20 les mieux payés d'Europe" A expliqué Andrea Agnell avant de poursuivre : "Nous attendons calmement une réponse. On en attend aussi une sur le terrain. Son ambition est de finir dans le top 5 mondial et on veut le soutenir. Il ne l'est pas aujourd'hui et il le sait. La bonne nouvelle, c’est le retour du but, a aussi confié le président de la Juve au lendemain de la première réalisation de la saison de l’Argentin en Serie A. Il a eu une période difficile après le coronavirus et il a eu une lente reprise. J’ai reçu avec un grand plaisir son amour pour la Juve, c’est réciproque. Hier, aujourd’hui, et demain, nous voyons Paulo comme capitaine de cette équipe. Il a déjà le brassard sur son bras."