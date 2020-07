La Juventus prÃ©sente son nouveau maillot 2020-21

La pandémie actuelle de coronavirus, qui continue de causer une grande inquiétude dans la société actuelle, a resseré l'écart entre la fin de saison de football et le début de la suivante.

S'il reste encore la Ligue des champions et l'Europa League, il n'y aura qu'un peu plus d'un mois entre la fin de la saison actuelle et le début de la suivante au mois de septembre.

Les clubs commencent donc à dévoiler leurs nouveaux maillots pour la saison à venir. La Juventus Turin, championne d'Italie, a dévoilé son maillot domicile de la saison 2020-21.

Les Turinois retrouvent ainsi le modèle traditionnel des bandes noires sur un fond blanc unis. Des bandes noires qui affichent un effet "coup de pinceau". Le sponsor (Jeep), le logo de la Juventus, et le logo Adidas, quant à eux, seront dorés.