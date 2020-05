La Juventus se renseigne pour Dembélé

Les négociations entre la Juventus Turin et le FC Barcelone sont intenses lors des dernières semaines. D'Arthur à Miralem Pjanic, en passant par les joueurs qui pourraient être inclus dans différentes opérations entre les deux clubs, la Juve et le Barça ne se quittent plus.

Selon les dernières informations de 'Mundo Deportivo', le dernier joueur pour lequel le club de Turin se serait renseigné auprès de la direction du FC Barcelone serait l'ailier français Ousmane Dembélé.

L'avenir du joueur est incertain en Catalogne après n'avoir joué que neuf rencontres cette saison et le Barça pourrait décider de le laisser partir afin d'alléger sa masse salariale face à la crise actuelle.

Si l'on en croit les dernières rumeurs, la Juventus Turin ne serait en revanche pas le seul club européen à s'intéresser au champion du monde, qui serait dans le viseur d'Arsenal ou même du PSG, où Tuchel ne serait pas contre un retour du joueur sous ses ordres.

Le Barça pourrait même accepter de le vendre pour une somme bien inférieure à celle pour laquelle il a acheté Dembélé lors de l'été 2017. Le média 'TMW' évoque même une somme de 42 millions d'euros.