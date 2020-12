Mesut Ã–zil proposÃ© Ã  la Juventus ?

En difficulté à Arsenal depuis l'arrivée de Mikel Arteta sur le banc, Mesut Özil n'a plus foulé les terrains depuis le 7 mars dernier. Toutefois, l'Allemand n'a pas l'intention de quitter Londres avant la fin de son contrat, soit en juin prochain.

Libre de s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier 2021, Özil est souvent annoncé du côté du Fenerbahçe, avec qui son agent a déjà entamé des discussions.

Mais d'après le média italien 'Tuttosport', Arsenal aurait proposé le milieu offensif à la Juventus de Turin, et serait même prêt à le libérer gratuitement dès cet hiver. Les Gunners pourraient ainsi économiser plus de 10 millions d'euros de salaire entre janvier et juin 2021.

Pour rappel, Ozil est le joueur le mieux payé d'Arsenal avec un salaire estimé à 20 millions d'euros par an (380 000 euros par semaine).