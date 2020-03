La Juventus souhaiterait garder Sarri un an de plus

La Juventus et certains de ses joueurs font de leur mieux pour combattre un virus qui a paralysé le football en Italie, en Europe et dans le monde entier.

L'entraîneur Maurizio Sarri a ainsi gagné du temps, comme le rapporte 'Sport', sur le banc du club de Turin après avoir chuté lors du match aller en Ligue des champions face à Lyon au Groupama Stadium. Un match qui a déplu à la direction de l'écurie italienne.

Sarri a alterné des moments positifs et moins positifs dans cette campagne, et selon 'La Repubblica', il pourrait être remplacé par Massimiliano Allegri.

Cependant, la Juventus pourrait choisir de garder Sarri à son poste si la saison est prolongée jusqu'à l'été afin de voir si l'équipe obtient à nouveau le 'Scudetto', ou un autre trophée.

De plus, le club de Turin préfère conserver la tranquillité et la stabilité du personnel. Pour l'instant, Sarri est chez lui à Turin avec son chien et séparé de sa femme et de son fils, comme l'explique 'La Gazzetta dello Sport'.