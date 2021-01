La Juventus tranquille face à Bologne

La Juventus a battu Bologne 2-0 ce dimanche à Turin, au 19e tour de la Serie A.

La Vecchia Signora a marqué le premier but à la 15e minute grâce au brésilien Arthur. Cristiano Ronaldo a reçu le ballon sur la gauche, en ripiquant dans l'axe avant de servir Arthur, qui à lâché une lourde frappe de loin. Le ballon a été dévié par un adversaire et a trahi Skorupski qui a vu le ballon finir au fond des fielts. C'était le premier but du milieu de terrain avec la Juve.

À la 71e minute, l'américain Weston McKennie a fait le break de la tête après un centre du colombien Juan Cuadrado. Malgré le triomphe, les Bianconeri sont toujours sixième, avec 36 points, à 7 points du leader milanais, mais avec moins d'un match joué. Bologne est 13e, avec 20 points.