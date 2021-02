La Juventus veut garder Cristiano Ronaldo

La Juventus serait intéressée par une prolongation du contrat de son quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, qui se termine en juin 2022. Selon 'Tuttosport', Ronaldo qui réalise une excellente saison avec la Juventus, comme en témoignent ses 22 buts en 23 matchs et 4 passes décisives, il y a donc intérêt de la part de la direction du club italien à renouveler son contrat pour un an (soit jusqu'en 2023) avec le même salaire, environ 30 millions d'euros par saison.

Cristiano Ronaldo, qui fête ce vendredi son 36e anniversaire, est de plus en plus intégré dans l'histoire de la Juve et un exemple de cela a été remarqué dans le match contre l'Inter, où après avoir été remplacé, il a été vu encourageant ses coéquipiers, applaudissant et donnant des instructions aux acteurs sur la pelouse. Il ressemblait à l'entraîneur adjoint d'Andrea Pirlo, comme un air de finale de l'Euro 2016.