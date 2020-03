La Lazio propose un nouveau contrat pour Lulic

La Lazio Rome pense déjà à la prochaine saison. En plus de recruter, le club romain est en train d'essayer de prolonger les contrats de ses joueurs les plus importants avant l'été.

Selon les informations de 'Sport Mediaset', Senad Lulic signera dans quelques semaines un nouveau contrat avec le club. Sa prolongation de contrat devrait être officielle prochainement alors que son contrat actuel se terminait dès le 30 juin 2020.

Le club compte sur le joueur et voulait faire une belle offre à son milieu de terrain. Les négociations seraient de plus en plus avancées entre les deux parties.