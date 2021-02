La Lazio va passer devant la justice pour l'affaire des tests PCR

Le procureur général a ouvert une enquête sur l'affaire des tests PCR à la Lazio et a indiqué que Claudio Lotito, président du club, et les médecins Pulcini et Rodia devront être jugés.

Ce qui a été dénoncé est une prétendue violation des règles et du protocole contre le coronavirus, car "les cas positifs de huit joueurs détectés le 27 octobre 2020 n'ont pas été communiqués".

En outre, il est également question d'un manque de "mesures de prévention sanitaire pour les contacts des joueurs", comme le rapporte également le journal 'AS'.

D'autre part, il est exposé "avoir autorisé ou non interdit trois joueurs à s'entraîner avec le reste du groupe malgré les test PCR de l'UEFA positifs".

Le club à proprement parler ira également devant les tribunaux "pour responsabilité directe des violations du président Lotito, responsabilité stricte de celles de leurs médecins et responsabilité pour ne pas avoir respecté les protocoles de la Fédération."