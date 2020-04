La Lazio veut éloigner le Barça et le Bayern de Luiz Felipe

Le mercato estival se rapproche et les clubs préparent les arrivées et les départs afin de pouvoir préparer la saison prochaine. Et du côté de la Lazio Rome, la direction s'inquiète.

Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont indiqués comme étant des prétendants de Luiz Felipe, et le club romain ne veut pas perdre son défenseur brésilien pendant l'été.

Ainsi, selon les dernières informations de la presse italienne, le club italien serait en train de préparer une offre de prolongation de contrat du joueur pour le convaincre de rester.

Le contrat du défenseur avec la Lazio Rome prendra fin en 2022 et le club de la capitale italienne travaille déjà pour éviter de mauvaises surprises cet été.