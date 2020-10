La Lega Serie A confirme le maintien du match Juventus-Naples

Malgré les deux cas de COVID-19 de Naples (Zielinski et Elmas) et le refus de l'aéroport de la ville de décoller l'avion de l'équipe napolitaine, la Lega Serie A confirme ce samedi, via un communiqué, le maintien du match qui oppose la Juventus à Naples, ce dimanche.

Une décision surprenante qui pourrait éventuellement conduire au forfait de la formation de Gennaro Gattuso. Naples n'a pas encore communiqué sur la situation.

Grosse tension en Italie...