La LFP aurait décidé de figer le classement du championnat

Selon les informations rapportées par 'Europe 1', entre autres, la LFP a bien décidé de l'arrêt définitif de la saison 2019-20 comme préconisé par le gouvernement.

Et elle a aussi défini les modalités pour boucler le classement définitif de la saison.

Il y aurait ainsi bien un champion de France, malgré 10 journées restant à jouer, et le Paris Saint-Germain serait donc sacré.

L’OM et Rennes iraient en Ligue des champions, Lille, Reims et Nice en Ligue Europa.

Amiens et le TFC descendraient en Ligue 2. Lorient et Lens monteraient en Ligue 1.

Il ne reste plus qu'à officialiser l'information, qui risque de faire bondir ceux qui espéraient obtenir une qualification européenne ou éviter une descente.

Lyon, dont le président Jean-Michel Aulas militait pour des play-offs cet été, ne serait pas qualifié pour une Coupe d'Europe.

