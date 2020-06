La LFP dévoile les nouvelles identités visuelles en Ligue 1 et Ligue 2

Dès la saison prochaine, la LFP fait confiance à deux nouveaux partenaires avec l'arrivée d’Uber Eats et BKT en tant que partenaires titres de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Ainsi, la Ligue révèle ce vendredi les nouvelles identités visuelles des championnats professionnels.

"L’ensemble des codes de marque des championnats ont été modernisés pour symboliser l’entrée dans un nouveau cycle média et sponsoring, explique la LFP dans son communiqué. Des logos à l’habillage TV, en passant par les marquages maillots ou encore la billetterie, ce projet renouvelle tout le territoire de marque en s’appuyant sur les trophées, symboles forts propres aux deux championnats, tout en apportant une nouvelle orientation graphique. (...) Plus modernes, facilement identifiables et valorisant les partenaires titres, ces deux nouvelles identités visuelles permettent de gagner en impact et ainsi contribuer à promouvoir le football professionnel français : son histoire, son spectacle et ses confrontations passionnées. Elles seront déployées sur l’ensemble des terrains et tous les écrans à la reprise des compétitions."

"Avec Uber Eats et BKT, le football professionnel français va poursuivre son développement en France mais aussi à l’international. Place désormais à la nouvelle saison !", réagit Didier Quillot, Directeur général exécutif de la LFP, à l'occasion de cette annonce.

Rappelons que le nouveau logo de la Ligue 1 Uber Eats avait fuité ces derniers jours par le biais de l'Amiens SC qui, en voulant communiquer sur la récente décision du Conseil d'Etat, avait maladroitement révélé le futur logo du championnat.