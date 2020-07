La LFP officialise son partenariat avec Betclic

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a annoncé ce mercredi un nouveau partenariat avec le site de paris sportifs en ligne Betclic.

Elle écrit dans son communiqué : "La Ligue de Football Professionnel est heureuse d’annoncer un nouveau partenariat avec Betclic, leader en France sur le marché des paris sportifs en ligne. Dès la saison 2020/2021 et pour les trois prochaines saisons, Betclic devient plateforme officielle de paris sportifs de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT."

Didier Quillot, Directeur général exécutif de la LFP, déclare à propos de ce partenariat : "Nous sommes très heureux d’accueillir Betclic comme partenaire de la Ligue 1 Uber Eats et de la Ligue 2 BKT. L’arrivée de ce nouveau partenaire démontre l’attractivité de nos deux compétitions. Aux côtés de Betclic, une entreprise moderne et forte auprès des jeunes, nous trouvons le meilleur partenaire pour nous accompagner dans nos enjeux de recrutement et d’engagement sur le digital."