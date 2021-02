La LFP remercie Téléfoot après l'arrêt des programmes

Coup dur pour de nombreux journalistes et salariés après l'arrêt définitif de la chaîne Téléfoot, alors que les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ont été récupérés par 'Canal+' suite au fiasco de Mediapro.

Les adieux des journalistes tout au long de la semaine ont été émouvants, et de nombreux salariés se retrouvent aujourd'hui dans l'incertitude. Vincent Labrune, président de la LFP, a tenu à les remercier pour leur travail.

"TÉLÉFOOT LA CHAINE s’est arrêtée hier soir. Depuis le début de la saison, toutes les équipes éditoriales, techniques et administratives ont réalisé un travail remarquable pour faire vivre au quotidien les championnats de LIGUE 1 et de LIGUE 2", assure le président de la LFP dans un communiqué.

"En quelques semaines, le défi de créer une chaîne a été relevé. Grâce à des émissions quotidiennes au cœur des clubs, des journalistes et des consultants de grande compétence pour commenter les rencontres, TÉLÉFOOT LA CHAINE aura été une réussite éditoriale."

"Je tenais aujourd’hui à remercier et à féliciter chaleureusement l’ensemble des salariés de TÉLÉFOOT LA CHAINE. Journalistes, consultants, techniciens, réalisateurs, administratifs, tous ont fait preuve d’une grande rigueur et d’un immense professionnalisme. Ce professionnalisme a notamment permis depuis décembre aux clubs de LIGUE 1 et LIGUE 2 de voir l’intégralité de leur match diffusés, d’éviter ainsi l’écran noir, et à la LFP de maintenir des conditions de négociation satisfaisantes pour lui permettre d’assurer le futur du football français", remercie Vincent Labrune.