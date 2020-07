La Libertadores reprendra en septembre

La Copa Sudamericana (équivalent de la Ligue Europa) se disputera de nouveau à partir du 27 octobre, a ajouté l'instance dans un communiqué.

"Le souhait d'un retour du football se concrétisera avec l'application stricte et responsable des dispositions sanitaires de la part de tous les acteurs du football, en prenant toujours soin de la santé de tous", a précisé le président de la Conmebol, Alejandro Dominguez.

Les deux compétitions se poursuivront selon leur format traditionnel, avec les matches initialement prévus au programme. Pour la Libertadores, les 8e de finale se disputeront les 25 novembre et 2 décembre, les quarts les 9 et 16 décembre et les demi-finales les 6 et 13 janvier 2021.

Les dates des finales des deux coupes n'ont pas encore été fixées, mais elles se joueront lors de la deuxième quinzaine de janvier, selon l'instance.

La finale de la Libertadores est prévue au Maracana de Rio de Janeiro, et celle de la Sudamericana dans le stade Mario Alberto Kempes de Cordoba, en Argentine.

La Conmebol a été contrainte de reporter à 2021 la Copa America, qui devait commencer en juin.

Deux matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ont également dû être annulés en mars. Deux autres doivent avoir lieu fin septembre.