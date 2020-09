La Liga aurait survécu sans Messi, estime Tebas

Après avoir tenté de quitter le Barça pendant l'été, le sextuple Ballon d'or s'est finalement résigné à y rester vendredi.

Interrogé lundi pour savoir si un possible départ du prodige argentin avait été une préoccupation pour lui, Tebas a répondu: "Une préoccupation sérieuse, non. Une préoccupation, oui."

"Nous voulons toujours avoir Leo chez nous", a-t-il déclaré. "Je l'ai dit à maintes reprises, c'est le meilleur joueur de l'histoire, et en tant que président de la Liga, j'aimerais qu'il termine sa carrière dans cette compétition."

"La Liga en tant qu'institution, en tant que marque se doit d'être au-dessus des joueurs et des clubs", a-t-il poursuivi. "Mais nous étions un peu inquiets car après vingt années, on le veut chez nous et pas dans un autre championnat."

D'après Tebas, un départ de Messi n'aurait pas affecté les revenus de la Liga issus des droits de diffusion. "Je ne pense pas, car nous avons déjà vendu 90% des droits pour les quatre prochaines saisons", a-t-il expliqué.