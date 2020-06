La Liga dévoile les horaires de la 32e journée

Les horaires de la 32e journée de Liga sont d'ores et déjà connus. La Liga a rendu public les horaires pendant la mi-temps du match Real Madrid - Eibar.

Les matchs de la 32e journée se dérouleront entre le vendredi 26 et le 29 juin.

Séville et Valladolid ouvriront la 32e journée, le vendredi 26 juin à partir de 22 heures. Samedi, ce sera au tour de l'Athletic-Majorque, ensuite on pourra voir les hommes de Setién affronter le Celta Vigo à 17h00. L'Osasuna-Leganés à 19h30 et l'Atlético Madrid-Alavés à 22h00.

Levante et le Betis joueront dimanche à 14h00, laissant place ensuite au Villarreal-Valence à 17h00, Grenade-Eibar (19h30) et Espanyol-Real Madrid à 22h00.

Getafe-Real Sociedad sera le dernier match de la 32e journée, il aura lieu le 29 juin à 22h00.