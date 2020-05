La Liga est-elle plus serrée cette année que la saison passée ?

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez a récemment annoncé que le championnat espagnol reprendra ses droits la semaine du 8 juin.

Les clubs ont par ailleurs repris les entraînements en petits groupes, tout en respectant le protocole sanitaire imposé par les instances. Et avant le coup d'envoi, il est l'heure pour les clubs de faire les comptes.

En Liga, il reste désormais onze journées à disputer. Seul bémol, les rencontres seront dans l'obligation de se disputer sans supporters dans les tribunes, à huis clos.

En attendant, notre laboratoire de football 'ProFootballDB' s'est amusé à faire une comparaison entre la saison passée et l'actuelle, dans le but d'analyser et de voir si la Liga est plus compétitive.

Le premier élément qui saute aux yeux est le nombre de points dont dispose le leader. Le FC Barcelone en comptait 66 lors de la 28e journée et avait dix points d'avance sur l'Atlético de Madrid, tandis que le Real Madrid était lui à dix points.

Cette saison, les Blaugrana et les Merengue sont à seulement deux points l'un de l'autre et le championnat est totalement ouvert. Séville se trouve se trouve sur la troisième marche du podium avec 47 points alors que la saison passée, le Real Madrid en comptait 54.

Pour les places qualificatives en Europa League, Getafe (46) et l'Atlético avec 45 unités sont cinquièmes et sixièmes, respectivement. La saison dernière, Alavés comptait 44 points, Séville 43 et Valence 40. Les 33 points qui restent en jeu seront cruciaux.

En ce qui concerne la zone de relégation, le club le plus proche du maintien était le Celta Vigo, à quatre points. Un peu plus d'un an plus tard, Majorque peut se sauver, puisque le club des Baléares n'est qu'à un petit point du maintien.