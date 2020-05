"La Liga remportée par l'Atlético a été un tournant pour Madrid"

Gabi est revenu sur le titre de Liga remporté par l'Atlético de Madrid sur la pelouse du Camp Nou, un certain 17 mai 2014, pour la web du club rojiblanco.

L'actuel joueur d'Al Sadd s'est rappelé du but de Godin. "L'action du but était mécanique. Godin me disait toujours : 'Ne cherche que moi'. Nous savions que Godin parvenait souvent à toucher le ballon ou le frapper. Je le cherchais toujours à lui. Tout s'est parfaitement passé et ce coup de tête nous a donnés le titre".

"Ce fut un rêve devenu réalité. Nous avions commencé la saison avec beaucoup d'espoir. Sur le plan mental, nous avions un petit plus avec la victoire en Coupe du Roi contre le Real Madrid. Nous venions de renverser une situation négative contre le Real Madrid. Cela nous a donné de la confiance pour obtenir un plus grand titre, qui était la Liga", a affirmé Gabi.

"Nous avions tout laissé pour le dernier match. Il fallait jouer contre le Barça, contre Messi, le meilleur joueur de l'histoire. Le Cholo nous a dit de ne pas penser à ce qui viendrait après, que nous gagnions ou perdions".

"C'est un rêve revenu réalité. Tu vois gagner l'équipe qui a le plus de mal à gagner et nous en avons profiter. Voir l'Atlético gagner le titre de Liga a été un tournant pour Madrid. Lorsque nous sommes arrivés à Neptuno, les gens me passaient des choses et moi j'y suis allé avec un souvenir d'une supportrice que je ne connaissais pas. Voir les gens heureux, cela n'a pas de prix", a conclu l'ancien joueur rojiblanco.