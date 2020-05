La Liga se jouera aussi le lundi

La Fédération et LaLiga ont quelques détails à régler avant le retour du football professionnel en Espagne. Selon une information de 'AS', des matches se joueront le lundi et jusqu'à 23h pour éviter les hautes températures.

Cependant, une limite de 72 heures entre les matches sera respectée.

Il y aura, par conséquent, deux journées par semaine, pour pouvoir finir le championnat avant la fin du mois de juillet.

Le retour à la compétition est prévu le 12 juin prochain, alors que les clubs pourront reprendre l'entraînement collectif par petits groupes dès lundi.