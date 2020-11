La Liga va porter plainte auprès de la FIFA à la demande de l'Atlético

L'Atlético de Madrid est l'une des équipes les plus touchées par les cas de coronavirus en équipes nationales. Le club a perdu Luis Suárez et Lucas Torreira, qui manqueront le match contre le Barça.

Selon 'COPE', La Liga déposera plainte au Forum Mondial des Ligues concernant les infections survenues dans les équipes nationales, en mettant l'accent sur ce qui est arrivé aux Colchoneros avec l'Uruguay, ce qui a provoqué beaucoup de colère au sein du club madrilène.

Cerezo s'est déjà plaint de cette situation aux micros de 'SER' : "Ils n'ont pas eu le contrôle et c'est arrivé comme ça. En Espagne, il y a un contrôle qui doit être respecté, et avec les équipes nationales, ça devrait être la même chose".

Ainsi, l'Atlético a fait savoir à Javier Tebas, président de la Liga et de la direction des clubs, qu'il n'est pas possible pour toutes les équipes de Liga de respecter rigoureusement le protocole de sécurité et qu'ils ne sont pas les mêmes lorsque les joueurs voyagent avec leur pays.