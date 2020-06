La Ligue 1 2020/2021 démarrera bien le 22 août

À travers un communiqué, la Ligue de Football professionnel a confirmé ce vendredi que les championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 de 2020/2021 démarreront bien les week-end des 22 et 23 août. L’élite française reprendra alors son cours après plus de cinq mois d’interruption.

Le match d’ouverture mettra aux prises Montpellier à Lens du côté de la Mosson (rentransmis sur 'Téléfoot'). Et le calendrier de la première journée est encore susceptible d’être aménagé en fonction des parcours de l’OL et du PSG en C1. S’ils sont encore qualifiés dans l’épreuve reine du continent à cette période-là, ces clubs verront leurs matches domestiques décalés à une date ultérieure.

La Ligue a aussi annoncé que cinq journées du championnat de L1 auront lieu en semaine (J15, J17, J18, J20 et J23) pendant la saison. Et la dernière levée de l’année civile ne sera pas la 19e mais la 17e. La 38ème et dernière journée du championnat a été, elle, placée au dimanche 23 mai 2021, tandis que les barrages entre Ligue 1 et Ligue 2à les 27 et 30 mai de la même année.

A noter, en outre, la confirmation de la date pour la tenue de la finale de la Coupe de la Ligue 2019/2020. Celle-ci se déroulera bien le vendredi 31 juillet à 20h45. Jérôme Brisard a été nommé au sifflet pour cette rencontre.