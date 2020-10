"La Ligue des Champions est un cadeau"

Pour le directeur du football de l'OM, pas d'appréhension particulière, malgré le fait que l'OM figure dans le chapeau 4.

"Pour un club, un tirage de Champions League, c'est toujours un rêve. C'est la plus grande compétition de football en club, au niveau international. Je ne sais pas si en interne il y a d'autres messages, mais c'est un rêve." a-t-il notamment déclaré.

Du côté d'André Villas-Boas, même si le club marseillais ne nourrit pas de grandes ambitions en Ligue des Champions, l'espoir de sortir des poules demeure pour le technicien portugais :

"Je sens un peu de nervosité dans ta question. Pour nous c'est un plaisir, c'est pour ça qu'on a travaillé l'année dernière. C'est un cadeau d'avoir été capable d'arriver à ce point là, et maintenant il faut profiter. Évidemment, on ne peut pas rêver de grand-chose, l'objectif restera, si on peut, de se qualifier pour les huitièmes de finale. Mais ça reste un gros défi et ça va dépendre du tirage au sort. Vous avez vu avec les chapeaux, la qualité des équipes sur lesquelles on peut tomber. Il faut aussi un peu de chance pour le tirage au sort." a expliqué l'ex coach de Chelsea.