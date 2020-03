La Ligue des Champions et l'Europa League les week-ends ?

La grave crise du coronavirus suit son cours et les championnats et compétitions européennes n'ont toujours pas repris, mais le monde du football ne s'arrête pas de tourner pour autant et certains pensent déjà au retour de la compétition.

Alors que la durée d'attente avant de revoir un ballon rouler sur une pelouse est inconnue, la lutte pour le calendrier bat son plein. Il faudra que les instances se creusent les méninges pour arriver à terminer les compétitions avant la fin du mois de juin prochain.

C'est pourquoi, selon 'La Gazzetta dello Sport', la Ligue des Champions et l'Europa League pourraient se jouer les week-ends.

C'est une option qui ne plaît pas forcément aux clubs, principalement à ceux qui ne jouent pas de compétitions européennes, puisqu'ils perdraient en visibilité, ni aux grands championnats, qui luttent pour leurs propres intérêts.

Mais c'est l'UEFA qui commande et c'est actuellement une réelle possibilité. La Serie A serait celle qui mettrait le plus de bâtons dans les roues de l'organisme européen, puisqu'elle a dû reporter de nombreux matches, plus que n'importe quel autre championnat, et a besoin de tous les week-ends pour achever son championnat.

Il faut rappeler que la finale de la Ligue des champions a été décalée au 27 juin alors que celle d'Europa League est elle programmée au 24 juin prochain. La coupe aux grandes oreilles pourrait se jouer sous le format d'un Final Four.

Pour le moment, les matches qui doivent encore se jouer sont les huitièmes retour de Ligue des champions entre la Juve et Lyon, Manchester City et le Real, le Bayern et Chelsea et le FC Barcelone et Naples.

Les quarts de finale pourraient se jouer à match unique, bien que ce ne soit pas encore officiel.

Ce qui est certain, c'est que la guerre sera acharnée entre l'UEFA, les clubs et les Ligues lors de la fin de l'épidémie du coronavirus. L'économie du football et des clubs est en jeu, et personne n'acceptera de renoncer à un centime d'euro.