La Ligue des Champions résiste à Luis Suárez

Luis Suárez a déjà joué deux matchs de Ligue des champions cette saison, et lors des deux échéances, l'Uruguayen n'a pas trouvé le chemin des filets.

Et grand buteur qu'il est, il a du mal à accepter cette situation malgré des performances très satisfaisantes. Face à Salzbourg, Diego Simeone a opté pour le remplacer et l'international uruguayen a semblé énervé au moment de quitter le terrain.

L'Atlético l'a emporté face à Salzbourg sur le score de 3-2 et Suárez vient d'enchainer deux matchs d'affilés sans marquer.

En revanche, Luis Suárez semble très efficace en Liga et s'est d'ailleurs mis tous les fans du club madrilène dans la poche, il ne lui manque plus qu'à concrétiser ses occasions de but en Ligue des champions.