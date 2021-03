La liste de l'Angleterre pour le rassemblement de mars

Gareth Southgate a dévoilé ce jeudi le groupe retenu pour le début des qualifications au Mondial 2022, fin mars. Une liste qui comprend le retour de Jesse Lingard (West Ham) mais aussi la première convocation d'Ollie Watkins (Aston Villa). En revanche, Trent Alexander-Arnold, pas assez bon avec Liverpool selon le sélectionneur des Three Lions, est le grand absent de cette liste.

Abraham, Pickford, Henderson, Grealish, Maddison et Barnes sont absents pour cause de blessure.

L'Angleterre affrontera Saint-Martin le 25 mars, l'Albanie le 28 et la Pologne le 31.

Liste :

Gardiens : Dean Henderson (Man Utd), Sam Johnstone (West Brom), Nick Pope (Burnley)

Défenseurs : Ben Chilwell (Chelsea), Conor Coady (Wolves), Eric Dier (Tottenham), Reece James (Chelsea), Harry Maguire (Man Utd), Tyrone Mings (Aston Villa), Luke Shaw (Man Utd), John Stones (Man City), Kieran Trippier (Atletico Madrid), Kyle Walker (Man City)

Milieux : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Phil Foden (Man City), Jesse Lingard (West Ham), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Leeds), Declan Rice (West Ham), James Ward-Prowse (Southampton)

Attaquants : Dominic Calvert-Lewin (Everton), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Man Utd), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Man City), Ollie Watkins (Aston Villa)

