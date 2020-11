La liste de la Côte d'Ivoire pour les éliminatoires de la CAN 2021

La Côte d'Ivoire va disputer une double confrontation face à Madagascar, leader du groupe K, les 12 et 17 novembre, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021.

Le sélectionneur Patrice Beaumelle a dévoilé ce jeudi 5 novembre la liste des joueurs retenus.

L'attaquant Sébastien Haller (26 ans), ancien des équipes de France de jeunes, des U16 jusqu'aux Espoirs, est la principale nouveauté de cette liste. Le joueur de West Ham est appelé pour la première fois avec Les Éléphants.