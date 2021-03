La liste des 38 de Roberto Mancini

Les éliminatoires pour la Coupe du monde 2022 commencent à la fin de ce mois de mars pour les sélections européennes. À cette occasion, Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie, a fait appel à 38 joueurs. Parmi eux figurent les Parisiens Verratti, Kean et Florenzi.

Les Azzurri affronteront l'Irlande du Nord le 25 mars et la Lituanie le 31.

La liste italienne :

Gardiens : Cragno (Cagliari), Donnarumma (AC Milan), Meret (Naples), Sirigu (Torino)



Défenseurs : Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci, Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Naples), Emerson (Chelsea), Ferrari (Sassuolo), Florenzi (PSG), Lazzari (Lazio), Mancini, Spinazzola (AS Rome), Toloi (Atalanta)



Milieux : Barella, Sensi (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante, Pellegrini (AS Rome), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Torino), Pessina (Atalanta), Ricci (La Spezia), Soriano (Bologne), Verratti (PSG)



Attaquants : Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi, Chiesa (Juventus), Caputo (Sassuolo), El Shaarawy (AS Rome), Grifo (Fribourg), Immobile (Lazio), Insigne (Naples), Kean (PSG).