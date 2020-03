La liste du Brésil pour les éliminatoires de la Coupe du monde

En attendant la Copa América 2020, le Brésil champion d'Amérique du Sud reprend du service et va jouer ses premiers matches des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022.

Les joueurs de Tite recevront dans un premier temps la Bolivie le 27 mars avant de se rendre au Pérou le 31 mars pour retrouver son adversaire de la finale de la Copa América.

Parmi les joueurs appelés, les trois Brésiliens du Paris Saint-Germain : Neymar Junior, Marquinhos et Thiago Silva. Bruno Guimaraes, récemment arrivé à Lyon, fait le voyage lui aussi.

Le jeune joueur retrouve la Seleçao. Gabigol, après une année extraordinaire, ira lui aussi en sélection. Et alors que Liverpool vient d'annoncer la blessure d'Alisson, le gardien de but des Reds ne sera pas présent, et Ederson a de grandes chances d'être titulaire.

Voici la liste de Tite pour la sélection brésilienne :

Gardiens : Weverton (Palmeiras), Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta)

Défenseurs : Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG), Daniel Alves (São Paulo), Eder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético Madrid), Renan Lodi (Atlético Madrid), Danilo (Juventus Turin), Alex Sandro (Juventus Turin)

Milieux : Casemiro (Real Madrid), Arthur (FC Barcelone), Fabinho (Liverpool), Philippe Coutinho (Bayern Munich), Bruno Guimaraes (Olympique Lyonnais), Everton Ribeiro (Flamengo)

Attaquants : Neymar (PSG), Roberto Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Gabigol (Flamengo), Everton (Grêmio), Bruno Henrique (Flamengo), Gabriel Jesus (Manchester City)