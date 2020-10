La liste du PSG pour la Ligue des champions 2020-2021

Le Paris Saint-Germain est prêt à recommencer la Ligue des champions et ses joueurs sont déterminés à aller de nouveau le plus loin possible après être tombés en finale à Lisbonne.

Le PSG débutera la Champions League dans deux semaines contre Manchester United au Parc des Princes, et le club parisien a communiqué sa liste à l'UEFA.

Une liste sur laquelle il n'y a pas vraiment de surprise de la part de Thomas Tuchel et de son staff. Juan Bernat, victime d'une rupture du ligament croisé, n'est pas inscrit, mais pourra l'être pour la deuxième partie de saison. Le seul absent de cette liste est Jesé.

La liste du PSG pour la Ligue des Champions : Navas, Rico, Letellier; Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Florenzi, Dagba, Bakker, Kurzawa; Verratti, Paredes, Gueye, Herrera, Draxler, Pereira, Rafinha; Mbappé, Neymar, Di Maria, Sarabia, Icardi, Kean