Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce mardi la liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires de la CAN 2021.

Les Lions de la Teranga joueront une double confrontation contre la Guinée-Bissau les 11 et 15 novembre dans le cadre des éliminatoires.

Dans cette liste, on peut notamment noter la présence de trois nouveaux visages : Arial Mendy, Moustapha Name et Franck Kanouté.