Raúl García, après avoir prolongé son contrat avec l'Athletic Club pour une saison plus une en option dépendant de son rendement, a assuré qu'il restera aux côtés de Leo Messi et Sergio Ramos dans la lutte pour atteindre le podium des joueurs qui ont le plus joué en Liga.

Le Basque est actuellement 10e dans ce classement historique avec un total de 506 matchs, soit un de moins que les 507 que comptent en Liga, à la fois Messi et Ramos. Ce classement est dominé par Andoni Zubizarreta (622), le joueur du Bétis Joaquín Sánchez (568), toujours en activité, et Raúl (550).

"J'attends cela avec impatience et c'est l'un de mes défis. C'est quelque chose de compliqué, il y a beaucoup de joueurs dans ce championnat, et pas seulement depuis des années, mais pour être capable d'être performant, de rivaliser. Et le jour où je prendrai ma retraite, on verra où je me trouve", a avoué Raúl García mercredi après avoir conclu la poursuite de son séjour avec l'Athletic.

Dans les 14 journées qui restent jusqu'à la fin du championnat actuel, l'attaquant de l'équipe de Bilbao, la star argentine et le défenseur central du Real Madrid auront l'occasion de grimper légérement au classement du plus grand nombre de rencontres disputées en dépassant le 7e, Iker Casillas (510).

Ce n'est qu'à partir de la saison prochaine que les trois, dans le cas où Messi et Ramos restent en Liga, pourront continuer à accumuler des marches pour atteindre successivement le 6e, Manolo Sanchís (523), le 5e, Paco Buyo (542), et le 4e, Eusebio Sacristán (543).

Dans le cas du Basque, pour approcher les chiffres de Raúl, il lui faudra jouer la saison prochaine environ 33 matches, qu'il a atteint lors de ses cinq premières saisons à Bilbao et qui, quelques mois avant ses 35 ans le 11 juillet prochain, est également en bonne voie pour signer ce parcours.