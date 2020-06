La main de Dieu fête ses 34 ans

Nombreuses sont les actions qui sont devenues cultes dans le monde du football : le coup de tête de Zidane, le coup franc de Roberto Carlos contre la France, le 7-1 de l'Allemagne contre le Brésil...

Et parmi eux, l'un des plus cultes : la main de Dieu. Une action de quelques secondes qui est devenue mythique après cela, une main volontairement placée pour permettre à l'Argentine de se qualifier en demi-finales de la Coupe du monde du Mexique.

C'était le 22 juin 1986, en quarts de finale de la Coupe du monde entre l'Argentine et l'Angleterre, dans le stade azteca. Un match transformé par un joueur considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire de son sport : Diego Armando Maradona.

Deux buts complètement différents mais inséparables l'un de l'autre. L'un d'entre eux, le premier, sera renommé la 'main de Dieu'. Pourquoi ce nom ? C'est Maradona qui le lui donnera après la rencontre en conférence de presse.

Un but marqué "un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu". Aujourd'hui, cette action inoubliable fête son 34e anniversaire, et atteint ainsi l'âge du Christ.